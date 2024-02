Iran: Hausarrest statt Haft für Mehdi Yarrahi

Jetzt aber hat seine Anwältin bekannt gegeben, dass Yarrahi wegen seines Gesundheitszustands nicht in Haft muss, die Strafe soll in Hausarrest umgewandelt worden sein. Der Musiker muss eine elektronische Fußfessel tragen und darf sich nur in einem Radius von einem Kilometer um sein Haus bewegen. Mehdi Yarrahi hat sich auf X (vormals Twitter) bei seinen Fans bedankt, dass sie hinter ihm stehen. Er schreibt: "Ich muss meine Behandlung fortsetzen und kann erstmal nicht mehr in den sozialen Medien aktiv sein". Und am Ende meint er: "Seid die Stimme der Stimmlosen, was zweifellos wichtig ist". Warum Mehdi Yarrahi medizinisch behandelt werden muss, ist nicht bekannt.

Global Pop Artists gehören zu den erfolgreichste Künstlern in 2023

Welche Artists haben letztes Jahr die erfolgreichsten Singles rausgebracht? Das hat jetzt der Weltverband der Phonoindustrie (IFPI) jetzt in London bekanntgegeben. Ganz oben auf der Top10 steht Miley Cyrus mit "Flowers". Mit dem Song hat die US-amerikanische Sängerin letztes Jahr zwei Grammys gewonnen, stand gleichzeitig in fast 30 Ländern auf Platz 1 und ist damit die Gewinnerin des Global Single Awards. Der wird an Artists mit der weltweit meistverkauften Single des Jahres in allen digitalen Formaten verliehen.