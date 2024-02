Antisemitistische Äußerungen: Aberkennung von Wiley's MBE-Orden

Die Band Morgan Heritage ist seit 30 Jahren aktiv und hat vor allem durch die Stimme ihres Frontmannes Peetah die Herzen der Reggae-Fans erobert. Peetah war das Aushängeschild der Gruppe. Die bestand aus weiteren vier Geschwistern. Insgesamt hat sein Vater 30 Kinder gehabt und sie alle sind sehr musikalisch aufgewachsen. Auch Peetah‘s Vater war Musiker und in den 70er Jahren erfolgreich mit seiner Reggae/Funkband Black Eagles unterwegs. 1994 hat Peetah dann die Band Morgan Heritage gegründet. Zwei Grammys hat die Band gewonnen, unter anderem 2016 in der Kategorie "Bestes Reggae-Album". Für ihr aktuelles Album "The Homeland" haben sie sich letztes Jahr viel von Afrobeats und anderen afrikanischen Rhythmen inspirieren lassen. Den klassischen Reggae gab es nur noch am Rande.

Die Band hat mit vielen Stars der Global Pop-Szene gearbeitet. Stars aus der Dancehall-Szene wie Shaggy, Popcaan oder auch Gentleman. Aber auch afrikanische Künstler wie Stonebwoy, Shatta Wale oder Yossou N‘Dur. Dementsprechend gibt es viele Reaktionen auf den Tod von Peetah. Vor allem bei Instagram unter dem Post der Familie. Viele Stars der Reggae-Szene haben kondoliert - darunter Ziggy Marley oder Tarrus Riley. Jesse Royal schreibt "zweifellos eine der größten Stimmen aller Zeiten in allen Genres". Sänger Richie Spice meint "Rest up King Peetah".

Auch aus der Politik gibt es Reaktionen. Der jamaikanische Premierminister schreibt auf X: "Das ist nicht nur eine Tragödie für die Hinterbliebenen, sondern auch ein kolossaler Verlust für die Reggae-Musik". Aber auch tausende Fans sind schockiert. Eine Userin bringt das auf den Punkt. Sie schreibt: "Einer der traurigsten Tage in der Reggaegeschichte." https://www.instagram.com/p/C3x_q3aLjiR/

Salin´s Doku über Thai Musik

Thailand hat noch viel unentdeckte Kultur. Die gefeierte Drummerin Salin hat eine neue Doku-Serie über traditionelle thailändische Musik und die eigenen Wurzeln produziert. Die Serie begleitet Salin bei einer Reise durch Thailand. In der ersten Folge geht es mit dem Essen los. Die Musikerin hat in der Region Isaan im Nordosten Thailands den indigenen Stamm "Nyah Kur" besucht und kocht mit ihnen einen Teig aus Bananen, Kokosnuss und Zucker. Danach wird Musik gemacht. Dabei lernt Salin einiges über typische Instrumente und Stile in der Region und erklärt: "Dieser Rhythmus heißt Rumm Toan. Er ist ein traditioneller Beat, der vom Nyah Kur-Stamm erfunden wurde. Rumm heißt Tanz auf Thai und Toan heißt der Trommel".