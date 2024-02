TikToker sauer auf Billie Eilish

Bekannte Fans sind ja Questlove, Flea oder auch David Byrne. Ihre bekanntesten Songs wie zum Beispiel "Texas Sun" haben ja über 200 Millionen Plays auf Spotify. Und das ist für diesen exotischen Chill-Sound ein Riesenerfolg. Die Musik von Khruangbin wurde zuletzt immer wieder für Filmsoundtracks und Serien benutzt, wie zum Beispiel "A Murder at the End of the World", "The Holdovers" oder "Palm Springs".

Ausverkaufte Hallen in New York, Los Angeles und London. Die Chemie zwischen den drei Musikern stimmt einfach: Sie hören einander zu und interagieren mit ihren Instrumenten. Darum haben sie auch schon fünf Live-LPs veröffentlicht. Ganz einfach, weil das Trio mit seinen Auftritten die Fans abholt, in seinen Bann zieht und in eine Traumwelt entlässt, in der sie wie auf Watte tanzen. Zurückhaltend, aber nie langweilig, charmant, chillig und trotzdem voller Überraschungseffekte. Bei Khruangbin springt sofort das Roadmovie-Kopfkino an: Einsamer Highway, Sonnenschein und bittersüße Melancholie.