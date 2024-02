Wirtschaftsbericht zu UK-Electro beklagt Clubsterben

M.O.G Beatz bedient ganz unterschiedliche Stilrichtungen: Afrobeats, HipHop und R&B. Er steht hinter Hits wie "My G" von Kizz Daniel. Zuletzt war er auch mit einem Remake erfolgreich: "Bob Marley & The Wailers feat. Sarkodie - Stir It Up". In dem Song wird das Original gesampelt und Sänger Sarkodie rappt seine eigenen Zeilen, das Arrangement stammt von M.O.G Beatz. US-amerikanische und europäische Labels haben Afrobeats nicht nur als Musikimport entdeckt, sondern drängen selbst auf die heimischen Märkte. Sony & Co. bauen ihre Präsenz auf dem Kontinent aus, zuletzt mit einer eigenen Niederlassung in Nigeria und mit Nachwuchscamps in Ghana. Offenbar sollen die künftigen Talente Afrikas direkt an der Quelle abgeworben werden. Ohne den Umweg über die kleinen und mittleren Labels ihrer Heimatländer.

