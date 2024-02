Jahrestag: Artists gedenken Hanau-Opfern

In ihren typischen Outfits, also den pinken Sturmhauben und mit Transparenten versehen, kamen die Musikerinnen von Pussy Riot zur russischen Botschaft Unter den Linden, zogen nach Polizeiangaben aber wenig später wieder ab. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Die Protestaktion ereignete sich noch vor der offiziell angekündigten Demo, bei der rund 250 Menschen um die Botschaft zogen.

"Wir rufen die internationale Gemeinschaft dazu auf, sich solidarisch zu zeigen und sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Die Ermordung von Alexei Nawalny und die Bedrohung von Pussy-Riot-Mitgliedern sind Angriffe auf die Grundwerte von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde, die wir entschlossen verteidigen müssen." Pussy Riot

Der Leichnam Nawalnys wurde seiner Familie immer noch nicht übergeben, das kann bis zu 30 Tage dauern. Auch wenn die Todesursache bisher Spekulation ist: Er wurde 2020 vergiftet, reiste nach seiner Genesung in Berlin wieder zurück nach Moskau und wurde noch am Flughafen verhaftet. Seitdem saß er in Haft und hatte gesundheitliche Probleme. So wie Pussy Riot sprechen auch viele andere Kremlkritiker von "Mord".

Pussy Riot leben seit Jahren im Exil. Sie wurden nach ihren Protestaktionen in Russland immer wieder eingesperrt. Sängerin Maria Aljochina war im Mai 2022 aus ihrem Hausarrest in Moskau geflohen. Seitdem organisieren die Frauen immer wieder Konzerte und Proteste gegen Diktator Wladimir Putin, sie treffen sich mit Politikerinnen und Aktivistinnen im Ausland. Und kämpfen so für die Rückkehr der Demokratie in Russland.