Bob-Marley-Biopic "One Love" feiert Premiere in Berlin

Das neue Bob Marley Biopic wurde mit rotem Teppich und einem Konzert von Patrice gefeiert. Trotz der Zusammenlegung des Online-Musikmagazins Pitchfork mit GQ soll die eigene Website erhalten bleiben. Gestern Abend fand in Berlin die Premiere des neuen Bob Marley Biopics "One Love" statt. Es erzählt die Geschichte des größten Reggae-Stars aller Zeiten als Spielfilm mit Schauspielern wie Kingsley Ben Adir als Bob Marley oder Lashana Lynch als Rita Marley. In Berlin gab es einen roten Teppich vor der Filmvorführung, auf dem sich Stars aus der Film- und Musikbranche tummelten. Gestern Abend spielte Patrice zum Beispiel auch ein kleines Konzert mit Bob Marley-Songs wie dem Titeltrack des Films "One Love".

Alle Gäste der Premiere haben den Film gefeiert. Moderiert hat den Abend Journalistin Aminata Belli, und die war selbst auch ziemlich geflasht von "One Love"

„Ich fand den Film sehr, sehr schön. Der Film nimmt einen mit und gibt einem sehr viel Hoffnung. Tolle Musik, tolle Looks und eine tolle Geschichte.“ Aminata Belli

Alle wichtigen Figuren sind natürlich dabei im neuen Biopic, die Wailers kommen im Film vor, oder auch Lee Scratch Perry… Jamaikanische Kultur wird gefeiert und natürlich saßen bei der Premiere auch ein paar bekannte COSMO-Gesichter im Publikum, Daniel Haaksman zum Beispiel: