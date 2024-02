Alyona Alyona & Jerry Heil gewinnen ESC-Vorentscheid der Ukraine

Rapperin Alyona Alyona und Singer/Songwriterin Jerry Heil fahren gemeinsam im Mai nach Stockholm. Mit ihrem Song "Teresa & Maria", eine Folk-Rap-Nummer mit elektronischer Anmutung. Im Lied geht es um weibliches Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten, natürlich ein Verweis auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der immer noch andauert. Diese weibliche Kraft wird im Song verkörpert, etwa von Missionarin Mutter Theresa und der Figur Maria Magdalena aus dem Neuen Testament. Fast vierhundert Songs haben ukrainische Musikerinnen und Musiker beim Vorentscheid insgesamt eingereicht.

Gestern gab es dann die Show mit den zehn Finalistinnen und Finalisten. Nachdem der Vorentscheid letztes Jahr aus Sicherheitsgründen in der Kiewer U-Bahn stattgefunden hat, ist das Fernsehformat dieses Jahr wieder zu gewohntem Glamour zurückgekehrt: an einem geheimen Ort irgendwo in Kiew, mit Strobo-Licht, Disco-Nebel und exzellentem Sound. Mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer haben während der Sendung abgestimmt, und "Teresa & Maria" hat 700.000 Stimmen davon erhalten.

Ein ganz deutlicher Sieg für Alyona Alyona und Jerry Heil. Und das nachdem die App, mit der abgestimmt wurde, zwischendurch einmal gecrasht ist. Da wurde dann einfach improvisiert und der Vorentscheid ist kurzerhand zur Talkshow mutiert. Die Sendung geht damit auch noch als längste Ausstrahlung in die Geschichte des ESC ein. Die Verkündung des Sieges wurde dann auch noch um einen Tag verschoben, damit tatsächlich auch alle Stimmen geltend gemacht werden konnten.

"Hand in Hand" - Protesthymne gegen Rechts

Am Wochenende sind in Berlin mindestens 150.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen – die Veranstalter sprechen sogar von doppelt so vielen … und der Soundtrack der Proteste kam dabei von Bruneau & Mondmann, mit "Hand in Hand", nicht nur der Name des Protestsongs, sondern auch das Motto der Großdemo am Samstag, denn die Macher waren gleichzeitig auch als Organisatoren mit am Start. Ein paar Tage vor der Demonstration kam den beiden die Idee, der aktuellen Demokratiebewegung ein eigenes Lied zu widmen, also haben sie sich zusammengesetzt und den Song "Hand in Hand"geschrieben. Er soll dazu motivieren, im Kampf gegen den Rechtsextremismus in Deutschland dranzubleiben – außerdem soll er das Gefühl von Zusammenhalt festhalten und weitertragen, das viele in den letzten Wochen während der Protestwelle erlebt haben.

Denn dieses Gefühl rettet Bruneau & Mondmann oft über den Frust hinweg, den die Aktivistinnen und Aktivisten immer wieder erleben. Sie berichten von den Schwierigkeiten, mit denen sie bei ihrer Arbeit im Osten und auf dem Dorf konfrontiert sind und danken allen, die eben trotzdem immer wieder aufstehen, Gesicht zeigen und nicht die Hoffnung verlieren. Der Song sei eine Hymne –sagen Bruneau und Mondmann - für alle diejenigen, die sich vorgenommen haben, dem Vormarsch der rechtsextremen Partei AfD und dem Rechtsruck in Politik und Gesellschaft ein Ende zu setzen. Am Samstag noch durch die Boxen auf der Bundestagswiese vor dem Reichstag in Berlin geschallt, jetzt ist die Protesthymne "Hand in Hand" von Bruneau und Monmann auch offiziell erschienen.