OK KID mit neuer Version von "Gute Menschen"

Gerüchte um neues Daft Punk-Album

Daft Punk, das wohl bekannteste Masken-Duo im Global Pop, hat 2021 seine Auflösung bekannt gegeben. Nun wird aber über ein neues Album mit alten Aufnahmen spekuliert. Dafür sorgen Interview-Aussagen vom US-amerikanischen Drummer und Perkussionist Quinn Smith, auch bekannt als "Quinn", der an der Arbeit am Erfolgs-Album "Random Access Memories" (RAM) von 2013 beteiligt war. "Es soll angeblich aus dem Schrank geholt werden und sie machen etwas damit, hoffe ich", sagte Smith in einem Video des US-College-News-Formats alt.news 26:46.

"Bei ‚RAM‘ war ich so ziemlich die letzte Person, die beim Album mitgemacht hat. Die ganze Arbeit war schon erledigt, und ich habe nur noch etwas Glasur hinzugefügt. Auf dem nächsten Album, an dem sie gearbeitet haben, war ich die erste Person." Quinn Smith

2018 sollen sie laut Quinn Smith gemeinsam an Ideen für dieses angebliche Album gearbeitet haben. Drei Jahre später gab es die Meldung, dass sich Daft Punk auflösen. Die beiden Musiker aus Frankreich gehen seitdem getrennte Wege: Vor allem Thomas Bangalter war seitdem mit Solo-Projekten beschäftigt. Er hat Musik für ein Ballett-Stück komponiert und einen Film-Soundtrack fürs das Biopic "Daaaaaalí!" über den spanischen Künstler Salvador Dalí geschrieben, das kommende Woche herauskommen soll.

Zusammen mit seinem Kollegen Guy-Manuel de Homem Christo haben sie als Daft Punk der elektronischen Musik ab den 90ern ihren Stempel aufgedrückt. Ihr letztes Album "Random Access Memories" ist mit insgesamt vier Grammys ausgezeichnet worden. Ein ganzes, neues Album wäre schon eine ziemliche Überraschung. 2023 ist zum zehnjährigen Jubiläum vom Erfolgs-Album "Random Access Memories" wurde das Album noch einmal veröffentlicht – allerdings als „Drumless Edition“, also ohne Sounds von Quinn Smith. Für das aktuelle und ein weiteres Interview habe Quinn Smith das Einverständnis von Daft Punk bekommen, darüber zu sprechen, sagt er. Ein Release sei "in der Schwebe", sagt er. Er checke regelmäßig, was sich tue, und ihm werde angeblich gesagt, dass sie daran arbeiten würden.

Neuer Song von Ayra Starr: "Commas"

"Commas" heißt die neue Single von der nigerianischen Afropop-Sängerin Ayra Starr. Mit gewohnt lässigem Vibe verbreitet die 21-Jährige die Message, dass sie immer weiter wächst und selbstbewusster wird. Bei der Song-Produktion waren einige weitere Leute beteiligt, schreibt Ayra Starr bei instagram. Unter anderem war der nigerianische Produzent Ragee, mit dem sie schon zusammengearbeitet hat, am Start. Aber auch ihr üblicher Produzent Michael Hunter a.k.a. LONDON war dabei. Der Anfang Zwanzigjährige ist ein Erfolgsgarant und liefert regelmäßig Instrumentals für etliche Stars wie Rema, Stormzy, Wizkid. Nach dem heutigen Release könnte der kommende Sonntag ein besonderer Tag für Ayra Starr werden, denn sie könnte einen Grammy gewinnen. Neben Tyla, Asake, Burna Boy und Davido ist sie in der neuen Kategorie "Best African Performance" nominiert.