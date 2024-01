Musiker supporten Demo gegen Rechts in Köln

Gestern Abend haben laut Polizei bis zu 30.000 Leute gegen den politischen Rechtsruck und die AfD demonstriert - auf der Demo wurde von Tausenden gerufen: "Ganz Köln hasst die AfD“. Die Demo war eine Reaktion auf das Geheimtreffen Rechter Kreise, bei dem offen überlegt wurde, Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu deportieren. An diesem Geheimtreffen teilgenommen haben auch Mitglieder von der AfD. Aufgedeckt wurde das Treffen durch das Recherche-Netzwerk Correctiv. Das hat für einen Auschrei gesorgt, Petitionen zum Verbot der AfD machten die Runde.

In Köln hat sich das "Spontane Bündnis gegen Rechts" gebildet und die gestrige Demo angemeldet. Und zur Demo aufgerufen haben auch Musikerinnen und Musiker – zum Beispiel der Kölner Rapper Goldroger. Er betonte auf Nachfrage von COSMO, dass mit dem Blick auf die deutsche Geschichte wichtig sei zu schauen: Wie kann man im Vorfeld faschistische Zustände verhindern? "Wie weit würde ich gehen, wenn es hart auf hart kommt, wenn es zu spät ist?", fragt er sich.

"Und dann wird glaube ich jeder zu dem Entschluss kommen, dass es einfacher ist, es mit aller Macht zu verhindern, dass sowas so weit kommt. Und von der Politik zu fordern, dass sie den gesamten Baukasten des Grundgesetzes nutzen, um Demokratiefeinden grundlegende demokratische Rechte zu entziehen, wenn sie sie dazu nutzen, die Demokratie zu zersetzen". Goldroger

Der Berliner Rapper Yassin sagte uns:

"Ich find´s besonders wichtig, jetzt auf die Straße zu gehen, Petitionen zu unterschreiben und laut zu werden gegen den Rechtsruck, gegen die AfD, weil das auch keine große Überraschung war, was da in den Recherchen rausgekommen ist. Diese Sachen sind ja teilweise auch schon in Büchern dieser Akteure manifestiert, die machen da ja kein Geheimnis draus, wie die so denken." Yassin

"Es ist jetzt glaube ich ein Zeitpunkt, wo man auch der großen Allgemeinheit deutlich machen kann, mit wem man´s da zu tun hat. Und das geht vor allem über Bilder, also über Demos und auf dem Rechtsweg, indem man sich über Petitionen Gehör verschafft und die Regierung zwingt, das wahrzunehmen und dann hoffentlich auch zu handeln".

Nach der Demo postete Yassin ein Video, das die vielen Menschen auf der Demo in Köln zeigt und schrieb dazu: "Tut gut, das zu sehen. Danke an Alle, die dort waren!". Und auch Rapper LGoony findet es wichtig, gerade jetzt Präsenz zu zeigen: „Die rechte Seite ist auf jeden Fall sehr laut und man sieht sie überall“, erzählte er uns.

"Deswegen ist es wichtig zu zeigen, dass die andere Seite auf jeden Fall größer ist, dass es mehr Leute gibt, die gegen Rechts sind. (...) Dass wir als Gesellschaft eine tolerante Gesellschaft sind und nicht alle dieses rechte Gedankengut teilen". LGoony

1000 Teilnehmende hatten die Veranstalter zunächst für gestern angemeldet – Über 30.000 sind es laut Polizei dann aber wohl geworden. Und im Zentrum der Kritik der Demonstrierenden stand eben die in einigen Landesverbänden gesichert rechtsextreme AfD und ihre Hetze.

Strafmaß im Prozess Bushido gegen Arafat Abou-Chaker verkündet

Der Prozess gegen Bushidos ehemaligen Manager und Weggefährten Arafat Abou-Chaker läuft schon seit mehr als dreieinhalb Jahren. Es geht um schwere Vorwürfe gegen Bushidos ehemaligen Manager und Freund Arafat Abou-Chaker: Dieser habe ihn nach der geschäftlichen Trennung im Jahr 2018 erpresst und bedrängt, angegriffen und bedroht. Deshalb hat Bushido ihn angezeigt – und eins der aufwendigsten Verfahren Berlins überhaupt ausgelöst, wie die BILD Zeitung schreibt. Die Staatsanwaltschaft hat gestern ihr Schlussplädoyer gehalten: Sie fordert vier Jahre und vier Monate Gefängnis für Arafat Abou-Chaker, auch drei seiner Brüder drohen in diesem Zusammenhang Gefängnisstrafen. Die Staatsanwaltschaft hat jedenfalls keine Zweifel mehr an den Aussagen von Bushido über seinen ehemaligen Partner. Arafat Abou-Chaker war lange der starke Mann an Bushidos Seite, hat ihm durch seinen eigenen Background im kriminellen Milieu in der Wahrnehmung vieler Szeneexperten erst die Kredibilität gegeben, die Bushido als Gangsterrapper brauchte. Immer wieder tauchte das Gerücht auf, dass Bushido dafür die Hälfte seiner Einnahmen abdrücken musste. Und vor ein paar Jahren hat er dann selbst gesagt: Ich habe tatsächlich Millionen Euro an Abou-Chaker zahlen müssen. Das Urteil wird für Anfang nächsten Monat erwartet.