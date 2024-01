NWA bekommen Grammy für Lebenswerk

David Bowie wird allgemein eher mit London in Verbindung gebracht, wo er herkommt, aber auch mit New York, wo er bis zuletzt gelebt hat oder mit Berlin, wo er sein berühmtes Album „Heroes“ und Teile der sogenannten Berlin-Trilogie produziert hat. Davor war David Bowie aber tatsächlich in Paris ansässig. 1976 ist er aus L.A. geflohen, um wieder in Europa zu leben. In Château d‘Herouville, einem Schloss vor den Toren von Paris, hat er das Album „Low“ aufgenommen, bis heute ein Kritikerliebling.

Bowie ist aber noch vor der Fertigstellung abrupt nach Berlin weiter gezogen, weil einer der Angestellten des Schlosses private Details über ihn an die Presse verkauft hat. Trotzdem ist man in Paris stolz auf die Verbindung zur Pop-Ikone, heißt es heute in einer Pressemitteilung, und möchte das Vermächtnis von Bowie durch die Einweihung der Straße manifestieren.