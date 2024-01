Porträtfilm "Joan Baez: I Am a Noise" ab heute im Kino

Nach Todesgerüchten über Ozzy Osbourne: "Ich will noch ein paar Konzerte spielen"

In YouTube-Videos wurde darüber berichtet, dass er auf dem Weg in Krankenhaus gestorben sei, aber Ozzy Osbourne stellt klar: "Ich bin nicht tot". In seinem Podcast "The Osbourne Podcast" scherzt der Metal-Veteran über das Gerücht mit Referenz zum Monty Python-Film "Ritter der Kokosnuss":"Nur eine kleine Fleischwunde." Gerade ist Ozzy Osbourne 75 Jahre alt geworden, gesundheitlich hat er einige Probleme. Ihn aber für tot zu erklären, sei wirklich unverschämt, sagt seine Tochter im Podcast. Ozzy Osbourne musste Anfang des Jahres seine Abschiedstour absagen, aber ein paar Gigs wolle er noch spielen, ein neues Album soll auch anstehen. Mit seiner Band Black Sabbath ist er in den Siebzigern berühmt geworden - berüchtigt, weil er mal auf einer Bühne einer Fledermaus den Kopf abgebissen hat. Danach war der sogenannte "Prince of Darkness" noch solo unterwegs. Jetzt ist er wöchentlich mit seinem "The Osbourne Podcast" bei YouTube zu sehen. Darin reden er, seine Frau Sharon und deren Kinder Kelly und Jack über "Popkultur, Rock’n’Roll-Nostalgie und alles, was sie wollen".