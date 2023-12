Der Song für den ESC ist zwar noch nicht bekannt, aber der Rapper aus Westfriesland ist natürlich mächtig stolz, dass gerade er ausgewählt wurde. Er sagt: "Früher habe ich jedes Jahr mit meinen Eltern vor der Glotze gesessen. Es ist eine Ehre, dass ich die Niederlande vertreten darf, und ich werde alles tun, um das beste Ergebnis zu erzielen". Seine Karriere hat Joost ja als Youtuber begonnen, nicht als Sänger.

Nominierung in Deutschland steht noch aus

Wer Deutschland beim ESC in Malmö vertreten wird, entscheidet sich erst am 16. Februar beim sogenannten "Deutschen Finale", das Das wird dann auch in der ARD übertragen. Angeblich gingen 693 Bewerbungen für den Vorentscheid ein. Die Wildcard-Kandidaten werden wiederum vorher unter den Teilnehmern der neuen Dokutainment-Serie "Ich will zu ESC" ermittelt. Die gibt es in sechs Folgen ab dem 25. Januar in der ARD-Mediathek. Bei »Ich will zum ESC!« werden 15 Talente beobachtet, gecoacht und am Ende die besten ermittelt. Moderiert von der ESC-Gewinnerin Conchita Wurst und Reamonn-Sänger Rea Garvey.

Compilation: "Ukrainian Field Notes"

Wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine auf die Musik des Landes aus? Dieser Frage geht die neue Compilation "Ukrainian Field Notes" nach. Ganze 170 ukrainische Musiker, DJs, Produzenten und Künstler haben zu "Ukrainian Field Notes" beigetragen. Dabei geht es um Fragen, die wir uns kaum vorstellen können: Wie und wo kann man im Krieg Musik machen ohne Elektrizität? Was macht man mit seinem schlechten Gewissen, wenn man einfach mal wieder feiern gehen will? Aber auch: Wie gehen Musiker mit posttraumatischen Belastungsstörungen und Angstzuständen um und wie verändert das ihren Sound? Was macht Krieg mit ihren eigenen Hörgewohnheiten?