Frauen dominieren Latin Grammys

Kein anderer Musiker seit Bob Marley hat sich so medienwirksam als Kiffer inszeniert wie Snoop Dogg. Während der Superbowl-Halbzeitshow 2022 soll er vor Millionen von TV-Zuschauern einen Joint geraucht haben. Angeblich hat er eine Angestellte fürs Drehen seiner Blunts, die damit 50.000 USD im Jahr verdient. Zuletzt zeigte er auf Insta seine Tagesration: Neun Stück am Tag. In einem Insta-Video ist er mal vor das Weiße Haus gegangen, hat sich auf eine Bank gesetzt und geraucht.

Seit diesem Jahr hat er seine eigene Marke: "Death-Row Cannabis" - benannt nach seinem Label "Death-Row Records". Außerdem investierte er in mehrere Unternehmen, die in den USA legales Gras herstellen. Im vergangenen Jahr auch 13 Millionen Euro in das hessische Startup "Cansavita". Das einzige Unternehmen hierzulande, das die Erlaubnis hat, medizinisches Cannabis aus deutschem Anbau zu vertreiben.

Es gibt natürlich mittlerweile Hunderttausende von Reaktionen im Netz. Manche Fans machen sich Sorgen um seine Gesundheit. Andere halten es für eine schlaue Kampagne. Snoop Dogg ist schließlich dafür bekannt, dass er Dinge ankündigt und sie dann wieder zurückzieht. Er hat immer wieder seinen Künstlernamen geändert, wollte nur noch Reggae machen, nie wieder rappen. Am Ende ist er immer wieder zurückgekommen zum Original. Ein Hintertürchen hält er sich ja auch offen. Er schreibt ja: Ich will nicht mehr rauchen. Er schreibt nicht explizit: Nie wieder Kiffen.

