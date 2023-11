popNRW-Preis für Philine Sonny und Blumengarten

Spannender Abend gestern im Kölner Gloria Theater. Verliehen wurde der popNRW-Preis 2023. Gewonnen hat die Singer-Songwriterin Philine Sonny. Sie nimmt das größte Preisgeld mit nach Hause. Immerhin zehntausend Euro gibt es für den "Outstanding Artist" des Jahres. Den bekommt eine besonders herausragende Band oder Solo-Künstler:in aus Nordrhein-Westfalen. Und das ist für Philine Sonny aus Unna ein großer Erfolg. Denn erst im vergangenen Jahr erschien ihre Debüt-EP "Lose Yourself". In diesem Jahr folgten gleich zwei EPs. Seed und Drugs. Vielleicht reicht das Preisgeld ja für ein richtiges Album. Auf jeden Fall ist der popNRW-Preis ein kleiner Ritterschlag für Nachwuchskünstler. Er gehört zu den renommiertesten Pop-Awards in Deutschland. Er wird seit 2012 vom Kultursekretariat und dem Landesmusikrat NRW vergeben. Im vergangenen Jahr ging er an den Rapper Albi X. 2020 Keshavara.

Auch in diesem Jahr wurde ein(e) COSMO-nahe Künstler:in ausgezeichnet Und zwar in der Kategorie Newcomer/ Newcomerin des Jahres. Den zweiten Platz belegte die Kölnerin Negisa. Die Singer-Songwriterin arbeitete früher in der COSMO-Musikredaktion und hatte sogar eine eigene Kolumne: "Blumenstein" - dort coverte sie mit ihrer Gitarre Akustik-Songs. Heute ist sie elektro-futuristisch und auch etwas düster unterwegs. Der erste Preis in dieser Kategorie ging an das Duo Blumengarten. Sie stehen für Pop, Hiphop und House. Sie sind schon auf der c/o Pop und Juicy Beats aufgetreten und haben einen Song mit Paula Hartmann aufgenommen. Der Preis ist sicher auch ein kleiner Karriereschub.

Edith Piaf

Édith Piafs Stimme erzählt neue Biopic

Über die größte Chansonsängerin aller Zeiten gibt es schon einige Dokus. Aber der kommende Film ist doch ganz anders. Denn in dem Biopic hören wir ihre Stimme als Sprecherin. Natürlich dank Künstlicher Intelligenz. Der Film ist noch in Arbeit, sorgt aber schon jetzt für Aufsehen. Denn die charakteristische, unverwechselbar kratzige und bebende Stimme der legendären Chanteuse wurde mit Hilfe von KI rekonstruiert. Dafür haben sich die Warner Music Group und das Piaf-Vermächtnis zusammengetan. Die KI wurde mit Hunderten von Sprachclips darauf trainiert, Piafs Stimme zu reproduzieren. Dadurch, so die Macher, werde "die Authentizität und emotionale Wirkung ihrer Geschichte verstärkt". Auch Animationen sollen zum Einsatz kommen. Und natürlich Original-Archivmaterial, Bühnenauftritte und so weiter. Ein Mix also.

Die Macher wollen die junge Generation erreichen

Die Idee stammt von Julie Veille. Die Regisseurin hat schon Dokumentarfilme über Sting und Stevie Wonder gedreht. Aber die leben noch. Bei den Dreharbeiten zur Piaf-Biografie habe sie sich deshalb gefragt:

"Wenn Édith noch unter uns wäre, welche Botschaften würde sie der jungen Generation vermitteln wollen?" Julie Veille

Die Geschichte der Piaf, ihr Kampf, der Antrieb, Großes zu erreichen. Das ist heute so aktuell wie damals, und deshalb wollte sie die Technologie nutzen, um junge Menschen zu erreichen. Die Nachlassverwalterinnen sagen übrigens: "Es war eine berührende Erfahrung, Édiths Stimme noch einmal zu hören, als wären wir wieder mit ihr im Raum". Aber es gab auch Kritik an ähnlichen Projekten Es gab eine Netflix-Doku über Andy Warhol, in der eine KI-Stimme Tagebucheinträge vorlas. Nicht alle Fans waren davon begeistert. Ähnlich war es bei einer Doku über den verstorbenen Starkoch Anthony Bourdain. Dort liest seine künstliche Stimme eine E-Mail vor. Bourdains Frau beschwerte sich. Die größte Kritik ernteten in diesem Jahr aber die kanadischen Rapper Drake und The Weeknd, als plötzlich ein gefälschter Song der beiden auf Spotify auftauchte. Das Major-Label Universal beschwerte sich über "rechtsverletzende Inhalte, die mit generativer KI erstellt wurden". Und nun ist es wieder ein Major-Label, nämlich Warner, das die Piaf-Doku in Auftrag gibt. KI in der Musik ist also Fluch und Segen zugleich. Und es wird noch lange ein Thema bleiben.