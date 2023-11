Peter Fox mit "Tuff Cookie" im Remix

Peter Fox hat sich für diesen Remix Hilfe aus Köln geholt. 255 ist ein Producer-Trio, das inzwischen auch in Berlin und Lagos lebt. Da haben sie auch zuletzt am aktuellen Album von Burna Boy mitproduziert. Auch mitgeholfen beim Remix haben M.I.K., eigentlich Peter Fox‘ Dance Crew, die hier eben besonders auf die Tanzbarkeit geachtet haben. Die Grundidee von Peter Fox war nämlich, diesen Amapiano-Remix von "Tuff Cookie" nur für seine Live-Shows zu verwenden. Aber weil der da so gut angekommen ist, gibt’s den jetzt nochmal als offiziellen Release.

Yaya Bey mit coolem neuen Soul-Song

Falls es eines Beweises bedurfte, wie cool Soul-Musik klingen kann, ist er jetzt erbracht - "The Evidence" klingt einerseits superorganisch, nach Soul der 70er Jahre, dann aber auch sehr modern, durch die federleichte elektronische, LoFi Produktion mit Drum-Machine Beats - die ja wiederum in den 80ern groß waren. Verwurzelt in der Soul-Geschichte mit dem Blick in die Zukunft, so könnte man die Musik von Yaya Bey also beschreiben.

Yaya Bey, 35, kommt aus Brooklyn, New York, und hat da schon als 9-Jährige Songs geschrieben - für ihren Vater, Rapper Grand Daddy I.U.. Heute lebt sie in Miami und hat inzwischen vier Alben draußen, das letzte "Remember Your North Star" gerade erst vor anderthalb Jahren, danach kam noch eine EP. 2024 soll dann wieder ein Album kommen, Yaya Bey ist also in einem kreativen Fluss. Und aus diesem neuen Album hat sie jetzt schon zwei Songs releast. Die neue Musik sei ein Ruhepol in harten Zeiten, schreibt Yaya Bey zur Veröffentlichung, in einer Phase des Übergangs, der Trauer und des finanziellen Struggles. Zu "The Evidence" gibt’s auch ein Video. Da sehen wir Yaya dann wiederum als 9-Jährige - von einer Kinderschauspielerin dargestellt - wie sie in die Kirche geht und zuhause auf einem Schaukelpferd sitzt und auch die Erwachsene Yaya Bey auch auf dem Schaukelpferd und in stilvoller Abendgarderobe.