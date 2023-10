Aus für deutschen Streaming-Schummler

Pedro Barrientos hat seit den 1990er-Jahren in den USA gelebt, bis vor Kurzem hatte er auch die US-Staatsbürgerschaft. Die wurde ihm aber aberkannt, nachdem die US-Migrationsbehörde nachweisen konnte, dass der Ex-Offizier Falschangaben zu seiner militärischen Vergangenheit in Chile gemacht hatte. Pedro Barrientos wurde Ende vergangener Woche in Florida festgenommen, gestern wurde das von den US-Behörden bekanntgegeben. Nach Aussagen der US-Behörden wird er sich für das mutmaßliche Verbrechen verantworten müssen.

Noch ist nicht klar, ob sich Pedro Barrientos vor einem US-Gericht verantworten wird oder ob er nach Chile abgeschoben wird. Dazu machten die Behörden gestern noch keine Angaben. Bereits Ende August wurden acht weitere Ex-Militärs in Chile zu langen Haftstrafen verurteilt, die am Mord von Victor Jara beteiligt waren. Pedro Barrientos ist nach Zeugenaussagen aber der mutmaßliche Schütze. Die Militärs sollen dem Sänger zuerst seine Finger gebrochen haben und darüber gespottet haben, dass er nie wieder spielen werde. Danach spielten sie russisches Roulette. Jaras Leiche wurde anschließend in der Nähe eines Friedhofs gefunden. Seine Frau hat ihn anonym bestattet. Erst Jahrzehnte später hat eine Obduktion festgestellt, dass über 40 Schüsse auf Jaras Körper abgegeben wurden.

Chile ist in Sachen Erinnerungskultur zur blutigen Militärdiktatur bis heute tief gespalten. Es gibt noch immer viele rechte Politiker, die die Pinochet-Zeit verklären. Darunter leiden viele Opfer und ihre Familien. Auch Pedro Barrientos hat seine Taten immer wieder bestritten, wurde aber sowohl von Opfern als auch von Ex-Militärs vor Gerichten in Chile als Täter benannt. Er soll mit seiner Pistole vor Kollegen geprahlt haben. Damit hätte er Jara umgebracht. Sollte er nach Chile ausgeliefert und verurteilt werden, könnte es eine späte Gerechtigkeit für die Angehörigen Victor Jaras werden.

BET Hip Hop Awards 2023: Kendrick Lamar und Black Sherif gewinnen, kaum Rapperinnen ausgezeichnet

In Atlanta in den USA ist mit den BET Hip Hop Awards 2023 vor kurzem der wohl größte HipHop-Preis verliehen worden. Die Show wurde am Dienstagabend im US-Fernsehen übertragen. Großer Abräumer des Abends war wieder einmal US-Superstar Kendrick Lamar. Gleich viermal wurde er ausgezeichnet und gewann damit in allen Kategorien, in denen er auch nominiert war: "Best Live Performer", "Lyricist Of The Year", gemeinsam mit Dave Free als "Video Director Of The Year" und generell als "HipHop Artist Of The Year". Sein letztes Album "Mr. Morale & the Big Steppers" ist vom vergangenen Jahr – bereits damals gab es sechs BET Hip Hop Awards für ihn. Insgesamt ist er mit 29 Auszeichnungen auch Spitzenreiter bei der Preis-Verleihung.

Vergeben werden die Preise vom US-amerikanischen TV-Sender Black Entertainment Television. Der Sender zeichnet vor allem Schwarze und andere nicht-Weiße Menschen in der Unterhaltungsbranche aus. Die jährlich verliehenen BET Awards haben einen hohen Stellenwert und die BET HipHop Awards gelten als wichtigster HipHop-Preis in den USA. Die diesjährige Ausgabe ist vor dem Hintergrund des 50-jährigen Jubiläums von HipHop auch eine besondere. Für seinen Verdienst für die HipHop-Kultur ist der als Sampling-Revolutionär geltende DJ und Produzent Marley Marl mit dem "I Am Hip Hop Award" ausgezeichnet worden. Er gilt als Genre-Pionier, weil er für neue Songs einzelne Drum-Sounds und Töne gesampled hat anstelle von etwas längeren zusammenhängenden Breakbeats, um daraus einen neuen Beat zu bauen.