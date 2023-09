Jorja Smith mit ambivalentem zweiten Album

Fünf Jahre ist es her, dass Jorja Smith ihr gefeiertes Debütalbum "Lost & Found" rausgebracht hat. Dennoch ist bei der hoch gelobten Musikerin in der Zwischenzeit anscheinend viel passiert. Jorja Smith hatte zum Beispiel einige Gast-Auftritte bei Songs von anderen Global-Pop-Artists wie Afrobeats-Star Burna Boy, Sängerin Greentea Peng oder zuletzt auch Rapper J Hus, der auf ihrem neuen Album nun auch dabei ist (er und Lila Iké die einzigen Vocal-Gäste auf "Falling or Flying"). Außerdem gab es in den vergangenen Jahren renommierte Preise wie den BRIT- oder auch den MOBO-Award. Viel Output am Stück hatte sie 2021 mit der 8-Track-EP "Be Right Back".

Online-Petition gegen Auftritt von umstrittenen Musiker Amir Tataloo

Der umstrittene iranische Sänger und Rapper Amir Tataloo soll Ende Oktober in Deutschland auftreten. Geplant ist der Auftritt des Musikers, der international Millionen von Fans hat, in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen. Dagegen sprechen sich nun viele Menschen aus, vor allem aus der iranischen Community. Es gibt eine Online-Petition für eine Absage des Konzerts, die anonym, aber von sich als "Die Diaspora" sprechend am 20. September initiiert worden ist. Die Petition richtet sich an die Stadt Oberhausen und den NRW-Landtagsabgeordneten Stefan Zimkeit aus dem entsprechenden Oberhausener Wahlkreis. Laut den Initiator:innen der Online-Petition gehöre Amir Tataloo nicht auf eine demokratische Bühne.

Um Tataloo gab und gibt es viele Kontroversen und Skandale, auch weil er dem iranischen Regime nahestehen soll. Er soll sich grundsätzlich regelmäßig hinter verschiedene politische Führungspersonen gestellt haben. Er hat 2015 zum Beispiel den Song "Energy Hasteei" veröffentlicht, in dem er sich dafür ausspricht, dass Iran Atomwaffen haben sollte. Im dazugehörigen Video ist er mit der iranischen Marine zu sehen. Tataloo soll unter anderem den aktuellen Präsidenten Raisi im Wahlkampf unterstützt haben. Es gab allerdings auch Konflikte zwischen ihm und dem Staat, die sich zum Beispiel in Zensur seiner Musik und Verhaftungen zeigten, etwa weil er laut iranischer Polizei junge Menschen etwa zum Drogenkonsum ermutigt haben soll. Ihm wird außerdem vorgeworfen, frauenfeindlich zu sein. So soll er in der Vergangenheit zu Gewalt gegen Frauen aufgerufen haben. 2020 ist sein Instagram-Account endgültig vom Unternehmen gesperrt worden. Dabei ging es laut Medienberichten offenbar um Instagram-Storys, die er postete, in denen er sagt, dass sich Mädchen ab 15 Jahren seinem "Harem" anschließen sollten. Zuletzt soll er auch mit Aussagen gegen die getötete junge Frau Jina Mahsa Amini für viel Wut gesorgt haben. In der Petition wird ihm vorgeworfen, Amini am 1. Jahrestag ihres Todes beleidigt und ihren Tod verharmlost zu haben. Ihn auftreten zu lassen, würde deshalb indirekt seine Ansichten unterstützen, heißt es weiter.

"Wir appellieren daher an Sie, das bevorstehende Konzert von Amir Tataloo in Oberhausen zu boykottieren. Indem wir uns gegen seinen Auftritt aussprechen, zeigen wir unsere Solidarität mit den Frauen, die von seinen beleidigenden Äußerungen betroffen sind, und setzen ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung und Respekt." Auszug aus der Petition

Die Stadt Oberhausen hat auf die Petition auf der genutzten Plattform geantwortet. Demnach spreche sie sich "gegen Gewalt und ihre Verherrlichung genauso entschieden aus wie gegen Frauenfeindlichkeit oder die Verunglimpfung von Opfern von Gewalt." Gegen Konzerte von Privatpersonen auf privaten Bühnen könne sie aber nicht vorgehen, wenn es keinen juristisch belastbaren Grund gebe. Und den gebe es "nach aktuellem Kenntnisstand" in diesem Fall nicht. Der adressierte NRW-Landtagsabgeordnete Stefan Zimkeit hat auch reagiert und teilt die Kritik der Petition und schreibt: " Ich halte ich es für unerträglich, wenn in Oberhausen dieses Konzert stattfinden würde und setze mich für eine Absage ein ." Eine Stellungnahme der Betreibergesellschaft hinter der Arena in Oberhausen gibt es bislang nicht. Am Freitagmorgen (29.09.23) ist die Petition insgesamt mehr als 61.000 Mal unterzeichnet worden. Welche Folgen sie haben wird, ist noch nicht abzusehen.

Neu von Becky G: Drittes Album "Esquinas"

Die mexikanisch US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Beck G hat ihr neues Album rausgebracht. "Esquinas" bedeutet "Ecken" und im Interview mit der US-TV-Sendung "TODAY" sagt Becky G, dass es ihr dabei darum ging, dass sie sich als US-Amerikanerin mit mexikanischen Wurzeln nie auf der einen oder anderen Seite gesehen hätte - nicht auf der einen oder anderen "Straße", sondern immer an der Ecke - also da, wo die beiden Straßen aufeinandertreffen. Sie sehe sich als stolze Latina und stolze Tochter der Stadt Inglewood. Das ist ihre Geburtsstadt, direkt bei L.A. an der US-Westküste. "Esquinas" ist ihr drittes Album. Becky G ist Musikerin und Schauspielerin mit Millionen von Fans. Während der Pandemie war sie auch Podcasterin und hatte dort unter anderem US-Vize-Präsidentin Kamala Harris oder dem kolumbianischen Musik-Kollegen J Balvin zu Gast.