Das HipHop-Label 365XX fokussiert sich ausschließlich auf weibliche und genderqueere Artists und ist damit auch im männerdominierten HipHop eine Besonderheit. Und für das Engagement gab es jetzt den Preis rund dreieinhalb Jahre nach Label-Gründung. Kurz vor der Corona-Pandemie ging es los und damit folgten direkt schwierige Zeiten für die Label-Artists, die ja auch von den Live-Shows leben, die kaum stattfinden konnten.

Die Preisverleihung der VIA Awards 2023 fand wie gewohnt in familiärer Atmosphäre, mit viel guter Musik und weit weg von den Big Names im Rahmen des Reeperbahn-Festivals in Hamburg statt. Als "Newcomer des Jahres" wurde zum Beispiel das Techno-/Gabber-Duo "Brutalismus3000" ausgezeichnet. Singer-Songwriterin Catt bekam Preise in den Kategorien "Bester Act" und "Bestes Album". Den Titel "Bestes Label" teil sich 365XX mit dem Label Fun In The Church. Im Oktober ist 365XX mit seinen Artists auf Tour mit Stopps in Köln und Berlin, präsentiert von COSMO.