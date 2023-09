MHD hat seinen eigenen Stil Afro-Trap genannt und mit Youtube Videos für Aufsehen gesorgt. Aus den Pariser Banlieus ging es dann im rasenden Tempo in die Charts und aufs internationale Parkett. Mit MHD haben sich die französischen Kids identifiziert. Ein Held der Straße, vom Tellerwäscher zum Millionär.

MHD war in U-Haft, ist auf Kaution freigekommen. Hat danach sogar wieder Musik gemacht. Er lebt nicht mehr in Paris, sondern als Familienvater in einer anderen Stadt. Aber ein Freispruch wäre natürlich die Voraussetzung dafür, dass ihn der Kulturbetrieb wieder rehabilitiert. MHD bestreitet immer noch, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Bisher haben die Zeugen auch noch nicht vor Gericht ausgesagt. Auch Termine von Gegenüberstellungen vor dem Gerichtstermin haben sie nicht wahrgenommen. Das sagen jedenfalls die Anwälte von MHD. Beim ersten Prozesstag diese Woche ist erstmals die Anklage verlesen worden. Die Angeklagten haben noch kein Statement abgegeben. Der Prozess ist bis zum 22.September angesetzt.