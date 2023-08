Beef bei Afrobeats

Klimaaktivisten stören Burning Man Festival

Seit Sonntag (27.08.23) läuft das Burning Man Festival in der Black Rock Wüste von Nevada, USA. Rund 75.000 Menschen kommen jedes Jahr zu diesem Festival.

Jetzt haben Klimaaktivisten der Gruppe "Seven Circles" die Straße zu diesem Festival blockiert und damit für Chaos gesorgt. Sie haben den Verkehr beim Burning Man zum Stillstand gebracht. Fast ein halbes Dutzend Demonstranten standen in der Mitte der Zufahrtsstraße zum Event. Andere haben sich an einen Anhänger mitten auf der Straße angekettet. Sie hatten Schilder und Banner dabei und wollten auf die "Unfähigkeit des Kapitalismus" aufmerksam machen oder "den ökologischen Zusammenbruch des Klimas angehen". Ein Ziel der Aktivisten ist es, drauf aufmerksam zu machen, dass das "Burning Man Festival" unter wohlhabenden Menschen populär wird, die aber die erklärten Werte von Burning Man nicht leben. Das führe zur Kommerzialisierung der Veranstaltung. Mittlerweile entsteht dort während der neun Tage eine Mini-Stadt mitten in der Wüste - sogar mit einem eigenen Krankenhaus und Flughafen. Danach wird alles wieder abgebaut. Die Aktivisten wollen auch, dass Einwegplastik verboten wird und Privatjets nicht mehr dort hinfliegen können.

Die Polizei musste bei dem Protest eingreifen und ging wohl ziemlich rabiat vor. Auf einigen Videos ist zu sehen, wie Ranger aus Nevada in eine Blockade von Klimaaktivisten geraten. Sie fahren mit ihrem Auto durch die Barrikade. Dann zieht einer der Ranger seine Waffe, greift eine Aktivistin an, die daraufhin zu Boden fällt.