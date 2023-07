Aus für Loveparade-Nachfolger

Wenn Festivalbesucher fest entschlossen sind, chemische Drogen zu sich zu nehmen, dann konnten sie bisher ihr Kokain oder Ecstasy checken lassen. Das ist in Österreich, der Schweiz, aber vor allem in England gängige Praxis. Die großen Festivals engagieren dafür professionelle Labor-Teams. Kleinere Festivals dagegen haben bisher mit der NGO The Loop zusammengearbeitet. Betrieben von einem Team aus Freiwilligen, meist Medizinstudenten. Sie analysieren die Drogen und stellen fest, ob sie sauber oder verunreinigt sind, etwa durch Rattengift, Zement oder andere Substanzen. Das britische Innenministerium sagt jetzt: The Loop muss sich das vorab genehmigen lassen, ein Prozess, der bis zu vier Monate dauert.

Sasha Lord, der Gründer des Parklife-Festivals, dass kommendes Wochenende in Manchester stattfindet, hat jetzt einen Brief an Innenministerin Suella Braverman geschrieben. Er bittet darum, The Loop weiterhin ihren Job machen zu lassen. Sein Argument: Die NGO macht das seit zehn Jahren sehr erfolgreich und hat damit womöglich viele Menschenleben gerettet. Immer mit den lokalen Behörden zusammengearbeitet. Die neu eingeführte Lizenz komme unangekündigt und zu knapp vor seinem Festival. Sasha Lord beruft sich in seinem Brief auf einen Bericht der britischen Regierung von 2021. Hier verspricht sie auch weiterhin Drogentests auf Festivals zuzulassen.

Drogentests auf Festivals sind eine knifflige Angelegenheit: Die Labore müssen ja Vertrauen zum Publikum herstellen und sicherstellen, dass die persönlichen Daten der Konsumenten nicht an die Polizei gelangen. Darum ist der Test anonym. Gleichzeitig liefern sie der Polizei und den Gesundheitsbehörden wichtige Informationen für ihre Statistiken: Welche Droge wird gerade womit gestreckt, wo ist sie im Umlauf. Am Ende können so Menschenleben gerettet werden und die Polizei weiß wonach sie sucht. Gerade letzte Woche sind in Deutschland drei Jugendliche an der verunreinigten Extasy-Pille Blue Punisher gestorben.

In Deutschland gibt es übrigens einzelne Festivals, die Drogentests anbieten. Aber die Praxis ist längst nicht so professionell wie in England.