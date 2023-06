Ägypten wirft niederländischen Archäologen kulturelle Aneignung vor

Aber jetzt wurden die am Museum arbeitenden niederländischen Archäologen als Strafe dafür aus Ägypten verbannt. Der Vorwurf: Geschichtsverfälschung und kulturelle Aneignung. Das alte Ägypten und Nubien faszinieren viele afroamerikanische Artists seit Jahrzehnten. So ließen sich Rihanna oder Beyoncé in ihren Musikvideos von Stil der ägyptischen Königin Nofretete inspirieren. In Form von Schmuck, Make-up oder der Kopfbedeckung. Ihr männlicher Rap- Kollege NAS ließ sich mal auf dem Albumcover als Pharao Tut Ench Amun abbilden. Schauspieler Eddie Murphy als Ramses.

Ausstellung zeigt Cover-Art und Videos

Es werden Cover und Videos gezeigt. Die ägyptischen Behörden sagen jetzt: Das ist ein afrozentrischer Blick auf Ägypten, eine Geschichtsverfälschung. Und den Archäologen des niederländischen Museums in Leiden wurden als Strafe untersagt, weiter an ihren Ausgrabungen in Ägypten zu arbeiten.

Ägyptische Behörden und ägyptische Journalisten sprechen von Respektlosigkeit

In einem Wandtext der Ausstellung heißt es: "In der Ägyptologie, wird Ägypten seit langem hauptsächlich als Teil des Mittelmeerraums untersucht … aber viele Musiker mit afrikanischen Wurzeln betonen, dass das alte Ägypten eine afrikanische Kultur ist." Die Reaktion aus Ägypten: Die Ausstellung unterstütze "afrozentrische Ideen, die versuchen, die altägyptische Zivilisation ihres Volkes zu berauben". Das schreibt zum Beispiel die Zeitung Al-Fagr. Das Museum hätte klarstellen sollen, dass es in der Ausstellung um nicht-ägyptische, afroamerikanische Musiker geht. Das sei nicht die Realität, sondern eine Provokation und kulturelle Aneignung.

Wie geht es jetzt weiter?

Die niederländischen Archäologen haben ihre Konzession für aktuelle Ausgrabungen in Ägypten an ihre Kollegen in Turin übertragen. Ihnen wird nichts anderes übrig bleiben, als diese Kröte zu schlucken.

