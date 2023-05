Mehr Fairness beim Ticketkauf

Mehrere tausend Dollar sind laut Medienberichten letztes Jahr teilweise in den USA gefordert worden, als es um Karten für Popstar Taylor Swift ging. Im US-Bundesstaat Massachusetts gibt es jetzt einen Gesetzes-Entwurf, der grundsätzlich für mehr Transparenz und Fairness beim Ticketkauf sorgen soll. Ziel ist es laut den Abgeordneten, die den Entwurf einbringen, zum einen, dass Gebühren offengelegt werden sollen. Es soll demnach klargemacht werden, wie hoch der eigentliche Preis fürs Ticket ist und wie viel für Gebühren gezahlt werden soll, die oft nicht wirklich nachvollziehbar sind. Außerdem soll das Gesetz Dynamic Pricing verbieten, das der Ticket-Anbieter in den USA laut Medienberichten anwenden sollen. Dahinter steckt ein Verkaufssystem, bei dem beim Verkauf von Tickets der Preis mit der Nachfrage steigt.

Der Gesetz-Entwurf wird auch umgangssprachlich "Taylor Swift Bill" genannt, weil er jetzt kurz vor Swifts Auftritt in Foxborough in Massachusetts vorgestellt worden ist. Hintergrund ist das Debakel beim Ticket-Vorverkauf für Taylor Swifts aktuelle US-Tour, der im vergangenen Jahr über den Anbieter Ticketmaster lief. Millionen Fans, Bots und Spekulierende sollen die Server lahmgelegt haben. Viele Fans gingen jedenfalls leer aus und im Re-Sale wurden teils sehr hohe Preise gefordert. Taylor Swift war damals ziemlich sauer auf den zuständigen Anbieter Ticketmaster, der zum Veranstaltungsunternehmen LiveNation gehört und laut mehreren Schätzungen in den USA eine Monopolstellung hat. Der hätte ihr versichert, dass er mit der hohen Nachfrage zurechtkommen könnte und hatte sich später auch öffentlich bei ihr und den Fans entschuldigt. Viele in der US-Politik hatten Ticketmaster kritisiert. Auch Joe Biden hatte Anfang des Jahres angekündigt für faire Verhältnisse beim Ticketverkauf sorgen zu wollen.

Arlo Parks mit 2. Album "My Soft Machine"

Für ihren Lo-Fi Indie-Sound, ihre zarte Gesangsart und poetische Lyrics, mit denen sie Situationen bildlich klar beschreiben kann und offen persönliche Gefühle und Erfahrungen – positive wie negative - thematisiert, wird die britische Musikerin Arlo Parks international gefeiert. Auf ihrem zweiten Album "My Soft Machine", das heute rausgekommen ist, liefert sie wie schon beim Debütalbum neben einem Intro-Stück im Spoken Word-Stil elf weitere Tracks. In denen geht es um Drogenmissbrauch im engeren Freundeskreis, Selbstliebe oder darum, von anderen so geliebt zu werden, wie man ist – mit allen vermeintlichen Makeln, die dazugehören. Elektronische Beats begleiten Arlo Parks Vocals erneut gekonnt, aber es wirkt auch Gitarren-lastiger als der Vorgänger.