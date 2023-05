Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen Slowthai

Prozessbeginn für Mona 4Reall

Die Afrobeats-Sängerin und Influencerin Mona 4Reall, auch Hajia 4Reall genannt, hat in den USA Ärger mit der Justiz. Die aus Ghana stammende Sängerin wurde in New York angeklagt: Liebesbetrug lautet der Vorwurf! Mona Faiz Montrage, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, soll laut Bundesanwaltschaft älteren, einsamen Amerikanern mehr als zwei Millionen Dollar abgeknöpft haben und Teil einer Bande gewesen sein. Eigentlich kennen ihre Millionen Fans die 30-Jährige durch ihre Musik oder ihr Luxusleben mit Designer-Outfits, Shopping-Touren und Auslandsreisen. Mona 4Reall pendelte zwischen der ghanaischen Hauptstadt Accra und London, bis sie im November in Großbritannien verhaftet und am vergangenen Freitag nach New York ausgeliefert wurde. Sie soll zwischen 2013 und 2019, also vor ihrer Musikkarriere, fünf Jahre lang Teil der kriminellen Bande gewesen sein. Ihr werden verschiedene Formen von Betrug an Privatpersonen und Unternehmen in den USA vorgeworfen. Sie und die Bande sollen über Online-Dating-Plattformen und soziale Medien Kontakt zu den Opfern aufgenommen haben. Sie gaben sich als ältere Singles aus. Sie täuschten Liebe vor und erpressten Geld. Mona 4Reall soll Bankkonten kontrolliert haben, auf denen mehr als zwei Millionen US-Dollar an betrügerischen Geldern eingegangen sind, heißt es in der Anklageschrift.

In einer Erklärung des FBI hieß es, sie sei in mehreren Punkten angeklagt, darunter Verschwörung zu Betrug und Geldwäsche. Sollte sie für schuldig befunden werden, droht ihr für jeden Anklagepunkt eine Höchststrafe von zwanzig Jahren Gefängnis. Außerdem wurde sie der Verschwörung zur Beschaffung und des Diebstahls von Geld angeklagt, wofür die Höchststrafe fünf bzw. zehn Jahre beträgt. Am ersten Verhandlungstag plädierte sie auf nicht schuldig. Für Mona 4Reall wurde eine Kaution in Höhe von 500.000 US-Dollar festgesetzt. Nach ihrer Freilassung wird sie zunächst in New Jersey unter Hausarrest gestellt - und elektronisch überwacht.