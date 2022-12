Iran im Herzen – Was die iranische Community in Deutschland bewegt

Stand: 15.12.2022, 15:53 Uhr

Am 16. Dezember ist der Tod der Iranerin Jina Mahsa Amini genau drei Monate her – ein Ereignis, das die größte Protestbewegung in Iran seit Jahrzehnten auslöste. Wir bei COSMO erinnern an Aminis Schicksal und lassen Menschen aus der iranischen Community in Deutschland zu Wort kommen. Prominente und Menschen aus dem COSMO-Publikum werden erzählen, wie sie die Revolution in ihrer Timeline zwischen Hoffnung und Entsetzen wahrnehmen.