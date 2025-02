Wen wählen Menschen mit Einwanderungsgeschichte?

Das ist gar nicht so leicht zu sagen: Ist ja nicht so, dass es jede Woche eine Sonntagsfrage gibt. Eine neuere Befragung dazu haben wir, die kommt vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Nicht mehr ganz frisch, sie ist aus dem letzten Jahr. Und auch die Zahl der Befragten war nicht riesig – trotzdem das Beste, was wir gerade haben…

Was kam da raus?

Dass es große Unterschiede gibt zwischen den Communitys! Fangen wir mal an mit den Wählerinnen und Wählern aus Türkei, Nahost und Nordafrika: Da führt die SPD die Umfragen an! Genauso bei den Einwanderern aus EU-Ländern – also zum Beispiel Italien, Griechenland und Co. Da schlägt also bis heute die sogenannte "Gastarbeiter"-Generation durch – mit viel sozialdemokratischer Romantik…

Wie siehts in anderen Communitys aus?

Die größte Gruppe ist die mit post-sowjetischem Migrationshintergrund – also vor allem Spätaussiedler aus Russland oder Kasachstan und deren Nachfahren. Für die sind CDU und CSU am wählbarsten, ganz dicht gefolgt von der SPD.

Und was ist mit der AfD?

Das ist die Partei, bei der sich Menschen mit Migrationshintergrund am wenigsten vorstellen können, sie zu wählen: Woran mag das wohl liegen?

Das größte Potential hat die AfD in der post-sowjetischen Community – wobei sie auch hier nur ein Drittel der Befragten für wählbar hält. Und das, obwohl die Partei sich schon früh um diese Wählergruppe bemüht hat, zum Teil sogar mit Wahlkampf auf russisch! Wenn auch mit ziemlich vielen Rechtschreibfehlern…

Was ist mit den kleinen Parteien?

Die Grünen und die FDP haben es in den Communitys echt schwer – die sind hier ziemlich abgeschlagen.

Wer aber gut abschneidet sind die Linke und das Bündnis Sara Wagenknecht – und das vor allem bei Menschen aus Türkei, Nordafrika und dem Nahen Osten!

Gründen die Communitys auch eigene Parteien?

Da scheint es kein großes Interesse dran zu geben. Mit der Ausnahme der DAVA, das steht für "Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch". Letztes Jahr gegründet als Versuch, in Deutschland eine islamische Partei an den Start zu bringen: konservativ, mit Nähe zum türkischen Präsidenten Erdogan. Und mit wenig Erfolg. Zur Bundestagswahl zugelassen zu werden, hat die Partei nicht geschafft.

Was heißt das?

Dass es weiter Aufgabe der vorhandenen Parteien ist, Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu vertreten! Und da gibt’s noch eine Menge Luft nach oben: Viele Befragte haben nämlich nicht das Gefühl, dass die Parteien sich wirklich auf ihre Probleme konzentrieren. Mehr Politiker mit Einwanderungsgeschichte in den Bundestag zu schicken, wäre zum Beispiel ein Anfang.