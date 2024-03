Ronya Othmann: "Vierundsiebzig"

Ronya Othman

Im August 2014 begann im Nordirak der Genozid der Terrororganisation Islamischer Staat an den Jesiden und Jesidinnen. Zig Tausende Menschen wurden entführt, versklavt, gefoltert, getötet. Viele sind bis heute verschwunden. Wie kann man Worte, wie eine Sprache finden, um von solchem Horror, von solchen Verbrechen zu erzählen? Das ist die Frage, der Ronya Othmanns zweiter Roman "Vierundsiebzig" mit literarischen Mitteln nachspürt – auf bewegende und beeindruckende Weise. Ronya Othmann, geboren 1993, ist in der Nähe von München aufgewachsen und lebt heute in Leipzig. Mutter Deutsche, Vater jesidischer Kurde, der aus Syrien eingewandert ist - das Schicksal der jesidischen Menschen ist für sie auch eine persönliche Angelegenheit: fünf Jahre hat sie an dem dokumentarischen Roman gearbeitet.