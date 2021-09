Chor-Flashmob: Nessun Dorma (Puccini)

WDR Rundfunkchor Video. . 05:39 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR 3.

Ein Flashmob mit Giacomo Puccinis "Nessun Dorma" aus der Oper "Turandot", gesungen vom WDR Rundfunkchor auf dem Rathausplatz in Münster am 2. September 2021 unter der Leitung seines Chefdirigenten Nicolas Fink. Nach der harten Zeit, die Chorsänger:innen weltweit durchlebten, war es ein unfassbares Geschenk, wieder live für Menschen singen zu dürfen. Gesang - gemeinsam - grenzenlos! WDR Rundfunkchor | Nicolas Fink, Leitung | Crew: Sebastian Stein, Tonmeister | Katharina Kiefer, Toningenieurin | Norbert Nienstedt, Erste Kamera | Marian Wind, Technischer Supervisor | Andreas Lambert, Schnitt | Tanja Cappel, Aufnahmeleitung | Monika Jacobeit, Produktionsleitung | Rafaela Weinz, Disponentin | Tobias Schwiebert, Inspizient | Falko Risi, Buch und Regie | Carola Anhalt, Redaktion In Zusammenarbeit mit den Auszubildenden der Mediengestalter Bild und Ton des WDR. Ein besonderer Dank gilt der Stadt Münster für die Kooperation.