Regine Mispelkamp, Silbermedaillengewinnerin im Dressurreiten

"Ich wünsche mir, dass Parasport viel mehr in die Öffentlichkeit kommt. Die Medienpräsenz war diesmal schon viel mehr als sonst. Ich wünsche mir, dass Inklusion und Vielfalt überall gelebt wird. Es ist enorm, was Menschen mit Einschränkungen leisten können. Es sollte ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, dass uns allen bewusst wird, dass man das Leben, so wie es ist, genießen sollte. Es kann sich so schnell ändern. Wir sollten alle ein wenig demütiger werden."