Große Koalitionen auf Bundesebene gab es schon von 1966 bis 1969 sowie von 2005 bis 2009. Doch erst beim dritten Mal wurde daraus die "GroKo": Bei der Bundestagswahl 2013 flog die FDP aus dem Parlament, was die Koalitionsoptionen deutlich verringerte. Das Bündnis zwischen CDU und SPD regierte von 2013 an für acht lange Jahre. "GroKo" schaffte es als erste Abkürzung zum "Wort des Jahres" und verwies den "Protz-Bischof" Tebartz-van Elst (falls sich an den noch jemand erinnert) auf Platz zwei.