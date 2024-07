" Tina, wat kosten denn die Kondome? " Ältere dürften sich noch erinnern - die Frage stammt aus einem TV -Spot mit Ingolf Lück und Hella von Sinnen von 1989, der heute als Klassiker der Aids-Prävention gilt. Das Aids auslösende HI-Virus ( HIV ) ist mehr als 30 Jahre nach diesem Spot immer noch nicht besiegt, aber zumindest in Europa deutlich in den Hintergrund getreten.

Immer noch Tote durch Aids in Deutschland

Doch auch in Deutschland gibt es trotz der guten Behandlungsmöglichkeiten immer noch Menschen, die nach einer HIV-Infektion Aids bekommen und an den Folgen sterben - in NRW waren es laut Landesamt für Statistik 2022 immerhin 60 Menschen. Darüber und über die globalen Herausforderungen im Kampf gegen Aids wird seit Montag auf der 25. Welt-Aids-Konferenz in München diskutiert.

Welt-Aids-Konferenz 2024 in München

Die großen Kampagnen der 1980er-Jahre gibt es nicht mehr. Heute schlägt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit ihrer "Liebesleben"-Kampagne einen anderen Weg ein. Holger Wicht, Sprecher der Deutschen Aidshilfe, sieht die Entwicklung positiv. Die "Liebesleben"-Kampagne vermittele, wie man Sexualität " lustvoll und selbstbestimmt " erleben könne - frei von Angst. " Angst ist in der Prävention selten ein guter Ratgeber ", so Wicht. HIV sei in der Kampagne ein Thema von vielen.

Im Kampf gegen HIV haben sich zum "Safer Sex" mit Kondom eine ganze Reihe weiterer Präventionsmaßnahmen hinzugesellt.

Je früher Infektionen aufgedeckt werden, je besser beziehungsweise "normaler" ist die Lebenserwartung derer, die eine Therapie beginnen. Aidshilfe NRW

Eine erfolgreiche Therapie kann die Übertragung des Virus durch Infizierte verhindern, und unmittelbar nach einem Risikokontakt - etwa beim Sex - kann eine Postexpositionsprophylaxe (PEP) mit HIV-Medikamenten eine Ansteckung verhindern.