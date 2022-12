Erzähl mir deine Geschichte - Fragerunde mit Schülern

Thema Migration und Flucht. Das macht die 9. Klasse der Marion-Dönhoff-Realschule in Pulheim zur Zeit in Erdkunde. Die Schüler und Schülerinnen haben Fragen vorbereitet, die sie dann Mohammad Naser gestellt haben. Er ist 2015 aus Syrien geflüchtete, studiert in Köln und arbeitet als freier Journalist. | mehr