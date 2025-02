Während der Gesamt-Wahlsieg an die Union geht, ist der Wahlsieger bei den 18- bis 24-Jährigen die Linkspartei: 25 Prozent der jungen Wählerinnen und Wähler haben die Partei bei der Bundestagswahl gewählt. Gefolgt von der AfD mit 21 Prozent. Die Union liegt mit 13 Prozent nur auf dem dritten Platz.

Vor allem bei Erstwählenden haben Linkspartei und AfD großen Erfolg: Die Linkspartei wurde in dieser Gruppe von 27 Prozent gewählt (ein Plus von 19 Prozent gegenüber der Bundestagswahl 2021), die AfD von 20 Prozent (ein Plus von 14 Prozent). "Ich bin besonders glücklich darüber, dass wir die stärkste Partei bei den Erstwähler:innen sind", sagte Linken-Spitzenkandidatin Heidi Reichinek am Montag in Berlin. Junge Menschen müssten dringend besser in der Politik vertreten werden, so Reichinek.

Was der Erfolg von AfD und Linkspartei mit TikTok zu tun hat

Die Entscheidung für eine Partei werde von mehreren Faktoren beeinflusst, sagt der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje im WDR -Gespräch. So spielten beispielsweise Gespräch mit Vertrauten wie Freunden und Familienmitgliedern eine Rolle. Aber auch die Rolle von TikTok und Instagram sei nicht zu unterschätzen, so Hillje:

Ohne Social Media kann man junge Wähler nicht gewinnen, aber man gewinnt sie nicht alleine durch Social Media. Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje

Bei TikTok fällt die enorme Präsenz von Linke- und AfD-Kanälen und deren Zuspruch im Vergleich zu anderen Parteien auf. So hat die Linken-Spitzenkandidatin Reichinek 575.200 Follower, AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sogar 931.900. Bei Robert Habeck von den Grünen sind es nur 103.200, bei CDU-Chef Friedrich Merz sogar nur 91.500.

"Weidel und Reichinek sind schon lange bei TikTok präsent, haben viel in ihre Kanäle investiert", erklärt Kommunikationsberater Hillje. Die beiden Politikerinnen seien unter den ersten in Deutschland gewesen, die das soziale Netzwerk für die politische Kommunikation nutzen. Es brauche Zeit, um eine Community und Reichweite in einem sozialen Netzwerk aufzubauen.

Linken-Spitzenkandidatin Reichinek und ihre TikTok-Strategie

Reichinek ist bereits seit 2021 bei TikTok. "Ich wollte TikTok nicht der AfD überlassen", sagt die Linken-Spitzenkandidatin dazu. Es gibt bei ihr Videos zu Bundestagsreden und der Arbeit im Ausschüssen - aber auch Videos zu ihren Tattoos. Unmittelbar vor der Bundestagswahl war Reichinek mit einem Video besonders erfolgreich: Darin geht es um eine Bundestagsrede, in der sie auf einen CDU-Antrag reagiert, dem der Bundestag mit den Stimmen der AfD zugestimmt hat. In ihrer Rede greift Reichinek Unionskanzlerkandidat Merz für seine Initiative scharf an.

Reichinek bediene die Bedürfnisse ihrer jungen Zielgruppe auf TikTok sprachlich und inhaltlich perfekt, stellt Kommunikationsberater Hillje fest. Demgegenüber setze die AfD auf eine große Zahl von Unterstützern bei TikTok, die die Reichweite der Partei vergrößern. Videos werden kommentiert und gelikt, das fördert ihre Verbreitung. "AfD und Linke haben nicht denselben Kommunikationsstil bei TikTok, aber sie haben verstanden, wie zielgruppengerechte Ansprache auf dieser Plattform funktioniert", so Politik- und Kommunikationsberater Hillje.