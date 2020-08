Ein Marktplatz in voller Sonne. Hier steht Julia Dickopf mit ihrem Mann und verkauft Eier. " Wir haben es ja noch gut mit unserem Schattenplatz ." Gewöhnen wird sie sich an die Masken wohl nie. Dennoch hat sie viele schon ausprobiert. " Ich komme am besten mit den Einwegmasken klar. Die sind leichter und luftig ." Was hilft ihr durch die Zeit? Nette Kunden, sagt sie. Und dass man seine freie Zeit ohne Maske jetzt noch mehr genieße als vorher. Den Rest nimmt das Ehepaar mit Humor. Ihr Motto: " Besser eine Maske im Gesicht, als einen Zettel am Zeh ."