Schotten dicht: Warum viele Menschen keine Nachrichten mehr konsumieren

Viele Meinungen beim Podcast 0630

Beim WDR Podcast 0630 liefen zu dem Thema am Freitagmorgen die Leitungen heiß: Hörerin Jule erklärte, dass sie vor allem Nachrichten rund um den Klimawandel bald nicht mehr aushalte. Es sei " einfach zu krass" , wie wenig die Politik sich engagiere. Hörer Sascha hatte schon die Berichterstattung über Corona heruntergezogen, jetzt der Krieg in der Ukraine: "Das hat mich nicht nur runtergezogen, das hat mich wirklich negativ beeinflusst. " Er habe deshalb viele Kanäle komplett eingestellt.

Nachrichten seien Teil ihres Jobs, sagt dagegen Hörerin Deborah, mittlerweile könne sie sich innerlich ausreichend distanzieren. Es gebe ihr " ein gewisses Gefühl von Kontrolle, dass es nichts gibt, was an mit voll vorbei gegangen ist". Hörerin Svenja bezeichnet den Konsum von Nachrichten sogar als Bürgerpflicht. " Man muss sich schon selber schützen " sagt sie, wichtig sei die bewusste Auswahl der Nachrichten. So hat Nora auf Instagram alle Newsseiten, die nicht nur Positives berichten, entfolgt. Die hätten ihre mentale Gesundheit definitiv beeinflusst.

Krisennachrichten wecken Urängste

Nachrichtenkonsumenten rückläufig

Bei vielen Menschen würden diese Nachrichten Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühle auslösen, die zu Stress und Angst führen, sagt die Kölner Psychotherapeutin Julie Forlorou. Auch Stefan Brandenburg, Chef des WDR Newsrooms, sieht hier eine eine Ursache für die wachsende Nachrichtenmüdigkeit: "Diese großen Krisen der vergangene Jahre haben etwas mit Menschen gemacht" , sagt er, " haben sie zurückgelassen mit einer intellektuellen Überforderung, das alles zu sortieren. Aber auch mit einer seelischen Überforderung. " Dabei seien Urängste geweckt worden, auf die viele mit Abwehr reagieren würden: " Ich kann's nicht mehr hören, lasst mich damit in Ruhe."

Immerhin: Geht es um positive Themen oder solche, bei denen sich ein positiver Ansatz erkennen lässt, sind mehr als die Hälfte der für die Studie Befragten " äußerst oder sehr " interessiert.

Junge Menschen ziehen sich besonders zurück

In ihrer Praxis, sagt Forlorou, säßen häufig junge Menschen, die sich von den derzeitigen Krisen überfordert fühlten. Tatsächlich zeigt auch der Digital Newsreport, dass die Nachrichtenmüdigkeit beim jüngeren Publikum offenbar besonders groß ist: Unter den Befragten bis Mitte Dreißig bezeichnet sich weniger als ein Drittel als " äußerst oder sehr" an den täglichen Nachrichten interessiert. Bei den Ü-55-Jährigen sind es immerhin rund drei Viertel.

Die Jüngeren seien durch die Flut an negativen Nachrichten überlastet, " die machen die Schotten dicht" , so Forlorou. Sie sieht dabei einen direkten Zusammenhang mit den Sozialen Medien, die mittlerweile eine große Rolle bei der Verbreitung und Interpretation von Nachrichten spielen. Dabei vermische sich schnell Privates mit ungewolltem Nachrichtenkonsum, sagt die Psychologin, und nennt ein Beispiel: Eigentlich wollte man nur nachschauen, was die Freundin am Freitagabend macht - und stolpere dabei unweigerlich über ein Video von den Protesten im Iran.

Wie berichtet man anders?

Die täglichen Krisennachrichten

Für die Macher von Medien eine Herausforderung, denn: Auf die tägliche Berichterstattung über wichtige Ereignisse zu verzichten, widerspräche dem ureigensten Auftrag von Nachrichtenredaktionen. Nachrichten über den Zustand der Welt tragen auch dazu bei, sich selbst zu verorten. Wie aber berichtet man über Krieg, Pandemie oder Klimakrise, ohne dabei immer nur negative Zeilen zu produzieren?

" Wir müssen Menschen dabei helfen, dass sie aus der Ohnmachtserfahrung herauskommen, die viele in diesen Krisen gemacht haben", meint WDR Newsroomchef Brandenburg: " Dieses Ausgeliefertsein, Verstehen müssen, aber nicht handeln können." Ohne Anleitung, wie man damit umgehen und selber konstruktiv werden könne, führe das vielleicht dazu, "dass Menschen uns vermeiden" .