Um dem wachsenden Alkoholismus entgegenzuwirken, ließen die Bergbaukonzerne in der Nähe der Zechen Trinkhallen aufstellen, in denen es sauberes Wasser, aber keinen Alkohol gab - daher auch der vielerorts gängige Spitzname "Seltersbude". Dass das Sortiment erweitert wurde und die Trinkhallen zu Kiosken wurden, in denen man - wie hier in Bochum-Weitmar - auch Zeitschriften, Zigaretten und Lebensmittel bekam, geschah laut Hesse erst in der Nachkriegszeit.