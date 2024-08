Die Einstufungen in die Regionalklassen steigen in 8 von 53 Zulassungsbezirken, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ( GDV ) in Berlin mitteilte. Betroffen sind die Städteregion Aachen, der Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen, Herne, Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen und Viersen. Dort könnte die Kfz-Versicherung teurer werden. Die Einstufungen können die Versicherungsunternehmen ab sofort für Neuverträge und ab dem nächsten Versicherungsjahr für bestehende Verträge anwenden.

Niedrigerer Beitrag in Paderborn und Olpe möglich

Bessere Einstufungen erhalten Paderborn und Olpe. Hier sinken für etwa 250.000 Menschen die Klassen, eine Reduzierung des Beitrags ist möglich. Für die Autofahrer in den übrigen Bezirken dürfte alles beim Alten bleiben.

Änderungen gibt es auch in den Kaskoversicherungen: Von den rund 8,2 Millionen Kaskoversicherten in NRW rutschen etwa 650.000 in eine günstigere, 200.000 in eine höhere Regionalklasse.

Regionalklassen bilden Risiko eines Schadens ab

Der GDV errechnet einmal im Jahr die Schadensbilanzen der 413 Zulassungsbezirke in Deutschland. Ziel ist es, herauszufinden, wo Autofahrer besonders viele Schäden verursachen. Daraufhin werden die Bezirke in Regionalklassen eingeteilt, die das Risiko eines Schadens abbilden. Je besser die Einstufung, desto günstiger wirkt es sich auf den Versicherungsbeitrag aus. Allerdings lässt sich laut GDV über eine Veränderung der Regionalklasse keine Aussage zur Entwicklung des Kfz-Versicherungsbeitrages treffen.

In der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es zwölf Regionalklassen. Die höchste und schlechteste, die Klasse 12, gilt in keiner NRW-Stadt. In Klasse 11 befinden sich die Städte Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Remscheid und Wuppertal. NRW-weit die besten Bewertungen haben Borken, Coesfeld, Höxter, Kleve, Münster, Paderborn und Warendorf mit Klasse 4.

Schlechteste Schadensbilanz im hessischen Offenbach

Bundesweit vorn ist der Bezirk Elbe-Elster in Brandenburg, der in Klasse 1 eingestuft ist. Die schlechteste Schadensbilanz hat die Stadt Offenbach mit Klasse 12, die Schäden liegen dort fast 40 Prozent über dem Durchschnitt.

