Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung soll es am Donnerstag Mittag eine Razzia in mehreren Städten NRWs gegeben haben. Schwer bewaffnete Spezialeinsatzkommandos der Polizei hätten Gebäude in Essen, Oberhausen, Bottrop, Siegburg, und Düsseldorf gestürmt, berichtet die Zeitung. Dabei sei es um Drogenschmuggel nach Deutschland gegangen.

Polizei im Einsatz bei der Razzia, hier in Essen

Vier Männer seien bei den Durchsuchungen festgenommen worden: Laut Bild-Zeitung ein Marokkaner (40) und drei Deutsche (23, 25, 43). Zwei der mutmaßlichen Dealer sollen selbst bei der Bundespolizei arbeiten.

Bundespolizist angeblich am Frankfurter Flughafen festgenommen

Einer dieser Bundespolizisten sei an seinem Arbeitsplatz, dem Frankfurter Flughafen, festgenommen worden. Alle vier seien mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach Informationen des WDR bestätigte die Polizei in Recklinghausen am Freitagmorgen, dass es Durchsuchungen in mehreren Städten NRWs und auch Festnahmen gegeben habe. Nähere Details will die Staatsanwaltschaft Essen aber erst im Laufe des Tages bekannt geben.

Quellen:



Bericht der "Bild"-Zeitung

Foto: ANC-News

Polizei Recklinghausen

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 13.12.2024 auch im Hörfunk: WDR 2 Nachrichten, 9 Uhr.