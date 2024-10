Der Bericht "Carbon Inequality Kills" (Kohlenstoff-Ungleichheit tötet) ist eindeutig: Die Superreichen haben demnach einen enormen Anteil am Aufheizen der Erde. In 90 Minuten stoßen die reichsten 50 Milliardäre mehr CO2 aus als der weltweite Durchschnitt in seinem ganzen Leben, rechnet Oxfam vor. Die Entwicklungsorganisation will zwei Wochen vor der Klimakonferenz in Baku auf das Thema aufmerksam machen.

Allein der Privatjet von Elon Musk, reichster Mann der Welt, stößt demnach so viel klimaschädliche Emissionen aus, wie ein Durchschnittsmensch in 834 Jahren. Würde jeder Mensch so leben, wie die 50 Superreichsten, wäre das Ziel, die Erhitzung der Erde auf 1,5 Grad zu begrenzen, nach bereits zwei Tagen unerreichbar, so Oxfam.

Andere Studien decken sich mit Oxfam-Untersuchung

So plakativ die Ergebnisse der Untersuchung daherkommen, so decken sie sich mit anderen Studien zum Anteil von Reichen und Superreichen am weltweiten CO2 -Ausstoß. Der Think-Tank "World Inequality Lab" kommt in einem Bericht von 2023 zum Schluss, dass die reichsten 1 Prozent mehr Emissionen ausstoßen als die gesamte untere Hälfte der Weltbevölkerung.

Für Deutschland hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung berechnet, dass die reichsten zehn Prozent einen doppelt so hohen CO2 -Fußabdruck haben, wie die ärmsten zehn Prozent. Vor allem Flüge und Wohnen fallen dabei ins Gewicht. Hans Haake vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie überraschen die Ergebnisse der Oxfam-Studie nicht.

"Verantwortung nicht nur auf Superreiche schieben"

Haake fordert daher zum Beispiel eine einmalige Vermögensabgabe für Reiche, um den Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu finanzieren. Denn gerade Reiche hätten eine starke Verantwortung für die Klimakrise, aber auch eine Vorbildfunktion für den Rest der Gesellschaft. Denn Haake sieht nicht nur die Superreichen in der Verantwortung - gerade in Deutschland habe auch jeder Einzelne die Möglichkeit, wirksam CO2 einzusparen:

Wir sind ja in Deutschland auch in der Breite schon relativ wohlhabend. Nicht superreich, aber durchaus so, dass wir Spielräume haben, das Richtige zu tun. Abgesehen davon: Wenn alle sagen, die anderen sollen anfangen, macht keiner was. Hans Haake, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie