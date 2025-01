Ist Rechtspopulist Kickl bald Kanzler? Was das für Österreich bedeutet

Seit Donnerstagabend ist klar: Die konservative ÖVP geht mit der in Teilen rechtsextremen FPÖ in Koalitionsverhandlungen. Das galt nur eine Woche zuvor noch als sehr unwahrscheinlich. Doch in der Zeit sind nicht nur die Koalitionsverhandlungen zwischen der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ gescheitert, sondern auch die Gespräche über eine Dreier-Koalition mit den liberalen NEOS.

Jetzt soll die FPÖ ran. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die in Teilen rechtsextreme Partei mit der Regierungsbildung beauftragt.

Herbert Kickl - der Björn Höcke Österreichs?

Der Vorsitzende der FPÖ, Herbert Kickl, gilt als der radikalste Vorsitzende der Partei. Oft wird Kickl mit dem AfD-Mann Björn Höcke verglichen, der in Deutschland eine wichtige Rolle in seiner Partei spielt. Er ist Vorsitzender des AfD-Landesverbands in Thüringen, den der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem einstuft.

Herbert Kickl, der Chef der FPÖ in Österreich, plädiert für eine "Homogenität" in der österreichischen Gesellschaft. Das Wahlprogramm der FPÖ steht unter dem Motto "Festung Österreich - Festung der Freiheit". Außerdem will die FPÖ eine Meldestelle für "politisierende Lehrer" einrichten.