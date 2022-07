Nach der Trauung der erste Kuss! Aber bei aller Glückseligkeit - es gibt auch harsche Kritik. Kommentatoren in Tageszeitungen oder User in den sozialen Medien sehen eine gewaltige Diskrepanz zwischen der überaus noblen und kostspieligen Lindner- Hochzeit und den Appellen der Bundesregierung, in Zeiten der Energie- und der Klimakrise auch mal zu verzichten.