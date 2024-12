In Arnolds Amtszeit fällt die Gründung der Montanunion – einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für Kohle und Stahl. Karl Arnold gehört somit zu den Vordenkern der Europäischen Union. " Nordrhein-Westfalen will und wird das soziale Gewissen der Bundesrepublik sein“ sagte er in seiner Regierungserklärung. Am Ende seiner Amtszeit ließ er sich von Richard Schreiber porträtieren.