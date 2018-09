Video: "Junge Politiker" - jung und engagiert

Lokalzeit aus Düsseldorf | 25.09.2018 | Länge: 03:55 Min.

56 Jahre alt, männlich – so lässt sich ein typisches Mitglied der Stadt- und Gemeinderäte in NRW umschreiben. Das ergab eine Studie des WDR, die die Lokalpolitiker genau unter die Lupe nahm. Doch in Düsseldorf geht es auch anders – dort gibt es auch Lokalpolitiker, die so gar nicht dem Durchschnitt entsprechen. | video