Bahnstrecke lahmgelegt durch Kabel-Klau - das steckt dahinter

Wie klaut man solche Mengen an Kupferkabeln?

Das ist aufwändig. Daher sind meist kriminelle Banden am Werk, die schweres Gerät mitbringen. Es müssen Betondeckel von Kabelschächten aufgebrochen werden, es müssen die Kabel zerlegt, bzw. durchgeschnitten werden. Danach muss das Diebesgut auch weggebracht werden. Heißt: Die Diebe brauchen Maschinen, bzw. Fahrzeuge, um die Kabel aufzuladen und abzutransportieren. Zudem muss das Diebesgut noch unbemerkt zum Hehler oder Schrotthändler gebracht werden.

Lässt sich so ein Diebstahl aufklären?

Nur schwer. Am besten ist es, wenn die Diebe auf frischer Tat ertappt werden. Zeit wäre da, denn ein Kabel-Klau dauert lange. Allerdings schlagen die Täter meist nachts und an abgelegenen Orten zu. Die Tat im Nachhinein aufzuklären ist kniffelig. Da kommt es vor allem auf die enge Zusammenarbeit zwischen Verkehrsbetrieben und Polizei an. Außerdem setzen Ermittler auf neue Techniken, wie z. B. einer künstlichen DNS für Metallteile, wodurch sich die gestohlenen Kabel dem rechtmäßigen Besitzer zuordnen lassen. Wenn Kupfer-Kabel-Diebe erwischt werden, droht eine harte Strafe. Das fängt an bei einer Geldstrafe, kann aber auch bis zu zehn Jahren Gefängnis bedeuten.

Wie wird sich die Situation rund um die Ware Kupfer entwickeln?

Kupfer wird voraussichtlich immer begehrter. Hier spielt die Elektrifizierung eine wichtige Rolle. Kupfer wird vermehrt in E-Autos und erneuerbaren Energiequellen gebraucht. Kupfer findet sich zum Beispiel in Batterien, Rotoren, in der Verdrahtung und in der Ladeinfrastruktur. Auch in der Rüstungsindustrie dürfte der Bedarf an Kupfer hoch bleiben. Deshalb wird sich an der anhaltend starken Nachfrage so schnell nichts ändern.

Über dieses Thema berichtet der WDR in "Der Tag um 12".