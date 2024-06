Wie himmlisch wäre es, der viel zu früh verstorbenen Tochter noch einmal zu begegnen! Wie tröstlich könnte es sein, mit dem Lebenspartner über dessen Tod hinaus noch sprechen zu können! Mit KI ist das auf künstliche Weise möglich. Sie kann uns glauben lassen, mit Toten in Kontakt zu sein. Ist das nun wirklich eine Hilfe oder eher eine Gefahr?

Dokumentarfilm "Eternal You" im Kino

"Eternal You - Vom Ende der Endlichkeit" heißt ein vom WDR mit produzierter Dokumentarfilm, der am Donnerstag in den Kinos startet. Darin widmen sich die Filmemacher Hans Block und Moritz Riesewieck genau diesem Bereich der KI-Industrie und den Trauernden mit ihren Sehnsüchten und Ängsten.

Eine davon ist die Südkoreanerin Jang Ji-sung. Sie trauert um ihre Tochter, die im Alter von nur sieben Jahren gestorben ist. In einem virtuellen Raum begegnet die Mutter einem scheinbar lebensechten Avatar ihrer Tochter. Das Mädchen hüpft und lacht und spricht mit ihr. Dann will die Mutter ihre Kleine umarmen - doch sie greift ins Leere.

KI als Hilfe für Trauernde

Die Szene mag so manchen Zuschauer verstören. Jang Ji-sung aber sagt: Die Erfahrung habe ihr geholfen, die Albträume von ihrem toten Kind zu überwinden.

Martin Booms, Philosoph

Solche KI-Anwendungen in therapeutischer Weise einzusetzen, könne tatsächlich sinnvoll sein, sagt Philosoph Martin Booms von der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn, dem WDR. "Wir müssen uns nur ein bisschen hüten zu glauben, wir könnten jetzt das, was eben auch zum Leben gehört, das Abschiednehmen, die Trauer, durch solche digitalen Technologien wegbekommen."

Voraussetzung für ein gelingendes Leben sei unter anderem, mit der eigenen Sterblichkeit umgehen zu können, so Booms. Ansonsten könnte man sich ja bei allem Zeit lassen und jede Entscheidung später widerrufen, zum Beispiel bei der Partnerwahl. "Das entwertet in gewisser Weise diese Entscheidungen, die wir treffen."