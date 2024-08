nicetoknow - News auf TikTok

Was ist relevant für die Zielgruppe?

Das Team kooperiert mit Schulen

Ihre Zielgruppe: 14- bis 16-jährige Schülerinnen und Schüler. Sie stehen im Mittelpunkt des Kanals - seit Formatstart bis heute: "In jeder Konferenz, für jedes Video, stellen wir uns im Team eine zentrale Frage: Ist dieses Thema für unsere Zielgruppe relevant? Und wenn ja: Wie können wir das ganze für sie spannend und verständlich umsetzen?", erklärt Host und Product Owner Tim Schrankel, der für die inhaltliche und strategische Entwicklung des Formats verantwortlich ist.

nicetoknow hat einen besonderen Weg eingeschlagen: Nachrichten für Jugendliche mit Jugendlichen. Das Team geht in den regelmäßigen Austausch mit ihnen, veranstaltet Workshops in Schulen und lädt zu Tagespraktika in die Redaktion ein. Die Bedürfnisse und Wünsche der Schülerinnen und Schüler fließen dadurch in jedes Video ein.

Erfolgreichstes journalistisches TikTok-Format

Das Angebot ist Teil der Abteilung "Digitale Innovation" im WDR Newsroom. Mithilfe agiler Arbeitsmethoden, plattformspezifischem Storytelling und regelmäßigen Analysen wird der Kanal stetig weiterentwickelt. Mit durchschnittlich über einer halbe Millionen Views pro Video ist nicetoknow das derzeit erfolgreichste journalistische TikTok-Format eines Medienunternehmens in Deutschland.