Schwere Erdbeben erschüttern im Februar den Südosten der Türkei und den Norden Syriens. Zehntausende kommen ums Leben, Millionen Menschen werden obdachlos. Das menschliche Leid löst auch in NRW eine große Welle der Solidarität aus. In vielen Städten werden Hilfsgüter und Geld für die Menschen in den betroffenen Regionen gesammelt.