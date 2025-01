Eine Gefahr sieht Köhler aber auch: " Wenn die Podcaster keine Journalisten sind, besteht die Gefahr, dass sie nicht nach journalistischen Standards berichten, sondern eine bestimmte Agenda verfolgen — oder Parteien beispielsweise verstärkt Podcaster einladen, die ihnen wohlgesonnen sind. Das wäre nicht im Sinne einer ausgewogenen Berichterstattung" , so Köhler. "Jung und Naiv" sind übrigens zur Bundespressekonferenz zugelassen.

"Influencer sind schon lange in der Politik vertreten." Robin Curtis, Professorin für Medienkulturwissenschaft an der Uni Düsseldorf

Prof. Dr. Robin Curtis von der Uni Düsseldorf

Die Düsseldorfer Medienkulturwissenschaftlerin Robin Curtis beobachtet die Entwicklung der sozialen Medien schon länger. "Social Media wurde ja nicht von Trump eingeführt. Viele Personen, die schon lange bei der Bundespressekonferenz sind, haben ihre eigenen Blogs oder sind aktiv auf Social Media. Influencer sind also schon lange in der Politik vertreten" , sagt sie im Gespräch mit dem WDR . Seit mindestens zehn Jahren lebten wir daher in einer Welt, in der Social Media zu unserem Alltag gehört.

Sorge bereitet ihr eher die Art und Weise, wie die Debatten geführt werden. "Das betrifft nicht die Pressekonferenzen. Es ist eher die Frage, wie werden die Debatten in der Öffentlichkeit geführt? " Aber auch da sieht sie keine neuen Entwicklungen: " Ich sehe da Positionen, die vor 30 Jahren von der CDU / CSU vertreten wurden, die werden heute von der AfD vertreten. Es gab schon in den 80er-Jahren öffentliche Debatten, die mich schockiert haben. Ein Spektrum verschiedener Positionen gab es also schon immer, auch schon stark rechts."

Gefahr durch Algorithmen: "Was wir sehen bestätigt, was wir denken"

Bei Influencern mit hoher Reichweite ist allerdings oft nicht klar erkennbar, ob sie lediglich unterhalten oder einen klaren Meinungsjournalismus betreiben. Parteinahe Influencer gibt es mittlerweile auch.