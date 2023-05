Hollywood-Streik: ChatGPT und andere KI dürfen Autoren nicht verdrängen! | MEINUNG

Die Studios haben klar ein Interesse daran, mehr KI in der Film- und Serienproduktion einzusetzen. Doch was ist der Preis dafür? KI ist größtenteils noch fehlerhaft, bringt Fakten durcheinander, "halluziniert", wie Forscher das nennen - davor warnen selbst diejenigen, die uns die KI verkaufen wollen, wie Microsoft, Google oder OpenAI.

Filme sollten Geschichten von Menschen für Menschen erzählen!

Drehbuchautoren fürchten, dass sie zu Hollywood-Arbeitern zweiter Klasse abgestempelt werden, wenn KI immer verbreiteter wird. Das Skript wird grob beschrieben, für die Feinarbeit kommen die Autoren ein paar Stunden oder Tage zum Einsatz - solche Szenarien geistern herum, wenn man sich mit den Autoren an den Streikposten unterhält. Und dann ist da die moralische Komponente: Soll KI wirklich das Geschichtenerzählen ersetzen? So etwas Urmenschliches. So alt, wie das Lagerfeuer, an dem man sich einst versammelte, um Erzählungen zu lauschen. Was passiert mit der Kunst des Filmemachens, des Geschichtenerzählens mit bewegten Bildern, wenn wir das von KI übernehmen lassen?

Die Drehbuchautoren haben den Filmstudios Millionen Dollar eingebracht, ihre Kreativität, ihre Arbeit ist der Grundstein für den Erfolg von Netflix, Disney und Co . Sie durch KI zu ersetzen wäre eine Farce und respektlos vor dem, was sie an Kulturgut beigesteuert haben.

Die Entscheidung dazu muss auch eine menschliche sein, keine rein Profit-getrieben meine ich. Ob das die Studios in Hollywood so sehen? Katharina Wilhelm, Korrespondentin in Los Angeles

Vielleicht sehen wir die Antwort auf diese Frage in ein paar Jahren als Thriller im Kino. Mit Popcorn und Schweiß auf der Stirn, weil der Film so spannend ist. Wer dann wohl als Autor im Abspann steht?

