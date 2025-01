Erkältungen und grippale Infekte sorgen aktuell für volle Wartezimmer in den Hausarztpraxen. Künftig sollen Patientinnen und Patienten in den hausärztlichen Praxen besser versorgt werden und die Ärztinnen und Ärzte besser verdienen. Das hat der Bundestag am Donnerstagabend beschlossen. Mit den Stimmen der ehemaligen Ampelpartner SPD , Grüne und FDP wurde das sogenannte Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz verabschiedet.

Wir klären, was sich für Hausärzte ändert, was sich für Patienten verbessern soll und welche Kritik es an den neuen Regeln gibt.